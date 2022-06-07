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    Состояние пастбищ в Мангистауской области улучшилось - глава Минсельхоза

    7 Июня 2022, 15:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области впервые в истории создают фуражный фонд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается Мангистау, то мы впервые в истории создаем фуражный фонд. Около 20 млрд тенге на это уже выделяется, решение принято. 200 тыс. тонн фуража готовится для закупки. Второе, мы приняли дорожную карту, увеличиваем по Казахстану площади кормовых культур на 448 тыс. По дорожной карте весь комплекс мероприятий будет проходить», - сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев после заседания Правительства.

    По его словам, в случае ухудшения ситуации с состоянием пастбищ области, то будут приняты оперативные меры.

    «В Мангистауской области весна была более-менее благоприятная, чем в прошлом году. Сейчас дожди пошли и немного улучшилось состояние пастбищ. Мы весь комплекс отслеживаем и в случае необходимости будем оперативно принимать необходимые меры», - заключил глава Минсельхоза.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство Мангистауская область Регионы Казахстана
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