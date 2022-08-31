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    Состояние оказавшихся под БелАЗом рабочих прокомментировали карагандинские врачи

    31 Августа 2022 12:15

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские врачи прокомментировали состояние рабочих, которые попали под БелАЗ на разрезе «Молодежный», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили о состоянии трех работников разреза «Молодежный».

    «28 августа в районную больницу Осакаровки поступили трое рабочих. У двоих из них были обнаружены ушибы. После осмотра они были отпущены на амбулаторное лечение. У третьего пациента диагностировали перелом голени, вывих левого бедра. Он находится под наблюдением врачей», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области.

    28 августа на разрезе «Молодежный» водитель автомашины «БелАЗ» при повороте левой частью наехал на припаркованный «УАЗ», внутри которого находились работники разреза. Большегрузная техника буквально раздавила автомобиль с людьми. В результате двое работников 1985 и 1982 г.р. погибли на месте трагедии.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия
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