Состояние найденной в горах девушки оценили врачи Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи оценили состояние девушки, которая была найдена в горах Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе управления общественного здоровья города сообщили, что пациентка доставлена бригадой ЦМК МЧС в приемный покой Городской клинической больницы №7 г. Алматы.

«Экстренно осмотрена мультидисциплинарной бригадой врачей в реанимационном зале, проведены все необходимые лабораторно-диагностические, инструментальные методы обследования. Состояние при поступлении оценивается как тяжелое, неконтактная, в состоянии оглушения. Госпитализирована в отделение реанимации, анестезиологии и интенсивной терапии для дальнейшего лечения и наблюдения», - сообщили в УОЗ.

Ранее сообщалось, что в 11:00 часов, 8 июля в районе пика Совета найдена пропавшая Алия Камиева в тяжком состоянии. Ее транспортировали вертолетом.

Напомним, 31-летняя Алия Камиева пропала в горах Алматы. Она ушла из дома 5 июля и не вернулась. Ее мать обратилась к спасателям с известием о пропаже дочери 7 июля.