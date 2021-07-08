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    Состояние найденной в горах девушки оценили врачи Алматы

    8 Июля 2021, 16:01

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи оценили состояние девушки, которая была найдена в горах Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе управления общественного здоровья города сообщили, что пациентка доставлена бригадой ЦМК МЧС в приемный покой Городской клинической больницы №7 г. Алматы.

    «Экстренно осмотрена мультидисциплинарной бригадой врачей в реанимационном зале, проведены все необходимые лабораторно-диагностические, инструментальные методы обследования. Состояние при поступлении оценивается как тяжелое, неконтактная, в состоянии оглушения. Госпитализирована в отделение реанимации, анестезиологии и интенсивной терапии для дальнейшего лечения и наблюдения», - сообщили в УОЗ.

    Ранее сообщалось, что в 11:00 часов, 8 июля в районе пика Совета найдена пропавшая Алия Камиева в тяжком состоянии. Ее транспортировали вертолетом.

    Напомним, 31-летняя Алия Камиева пропала в горах Алматы. Она ушла из дома 5 июля и не вернулась. Ее мать обратилась к спасателям с известием о пропаже дочери 7 июля.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Туризм Происшествия МЧС
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