Состоялся третий раунд переговоров между Россией и Украиной

БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА. КАЗИНФОРМ - Состоялся третий раунд переговоров в Беловежской пуще (Беларусь) между Россией и Украиной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Третий раунд российско-украинских переговоров в Беларуси завершился», - написало посольство РФ в Минске в своем Telegram-канале. Переговоры продлились около трех часов.

«Украинская делегация в ходе третьего раунда переговоров с российской делегацией получила положительные результаты в контексте логистики гуманитарных коридоров», - об этом советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщил в Твиттере, передает Укринформ.

В то же время Подоляк проинформировал, что во время третьего раунда переговоров не были достигнуты результаты, которые существенно улучшат ситуацию в части урегулирования ситуации, однако, по его словам, консультации будут продолжены.

Как передает ТАСС, четвертый раунд российско-украинских переговоров состоится на территории Беларуси в ближайшее время. Об этом журналистам заявил в понедельник член делегации РФ, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий после окончания третьего раунда переговоров.

Напомним, 28 февраля украинская и российская делегации провели первый раунд переговоров в Беларуси и поехали в свои столицы для консультаций относительно дальнейших решений. 3 марта прошел второй раунд переговоров между украинской и российской делегациями, в ходе которых стороны договорились о гуманитарных коридорах.

Источник фото МИД Беларуси



