Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Узбекистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Лидеры двух стран подробно обсудили состояние торгово-экономических связей в контексте нынешнего обострения геополитической ситуации.

Собеседники отметили важность реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Шавката Мирзиёева в Казахстан.

Президенты договорились о дальнейшем взаимодействии правительств двух стран с целью наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также нивелирования новых вызовов и рисков.



