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    Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Узбекистана

    12 Ноября 2020, 10:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президенты Казахстана и Узбекистана выразили удовлетворение поступательным развитием двустороннего сотрудничества в различных областях. В повестке дня новые совместные проекты, которые будут реализованы в ближайшие годы.

    В ходе обсуждения ситуации в Центральной Азии главы государств достигли договоренности о совместных усилиях в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Казахстан и Узбекистан будут оказывать экономическую и гуманитарную помощь кыргызскому народу.

    Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев также высоко оценили итоги саммита ШОС, прошедшего 10 ноября под председательством России.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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