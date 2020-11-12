Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Узбекистана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президенты Казахстана и Узбекистана выразили удовлетворение поступательным развитием двустороннего сотрудничества в различных областях. В повестке дня новые совместные проекты, которые будут реализованы в ближайшие годы.
В ходе обсуждения ситуации в Центральной Азии главы государств достигли договоренности о совместных усилиях в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Казахстан и Узбекистан будут оказывать экономическую и гуманитарную помощь кыргызскому народу.
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев также высоко оценили итоги саммита ШОС, прошедшего 10 ноября под председательством России.
- Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
- Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана с Эмиром Катара
- Казахстан играет особую роль в обеспечении экостабильности Евразии - Ахметжан Примкулов
- Выступление Президента Казахстана на заседании Совета глав государств - членов ШОС
- Президент Казахстана принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС
- Касым-Жомарт Токаев подвел итоги своего выступления на саммите ШОС
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана