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    Состоялся телефонный разговор Президентов Казахстана и Туркменистана

    28 Апреля 2021, 13:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президенты соседних государств провели обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития казахско-туркменского многопланового сотрудничества, укрепления отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя государствами.

    Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности Казахстана к дальнейшему развитию многосторонних связей с Туркменистаном в интересах братских народов двух стран.

    По мнению Гурбангулы Бердымухамедова, Казахстан является основным партнером Туркменистана в Центральной Азии.

    Президенты подтвердили готовность объединить усилия Казахстана и Туркменистана с целью наращивания объемов взаимной торговли, реализации проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и логистики.

    Достигнута договоренность о проведении в этом году заседания Межправительственной комиссии, чтобы придать дополнительный импульс сотрудничеству между двумя странами.

    Президент Казахстана высказался в поддержку проведения очередной Консультативной встречи глав центрально-азиатских стран в столице Туркменистана при наличии консенсуса по этому вопросу. Он также выразил признательность главе туркменского государства за поддержку инициатив Казахстана в рамках Совета тюркоязычных государств, а также за присоединение Туркменистана к СВМДА в качестве наблюдателя.

    Гурбангулы Бердымхамедов пригласил Касым-Жомарта Токаева с визитом в Туркменистан для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и подписания важных соглашений.

    Президент Казахстана также выразил глубокие соболезнования туркменскому коллеге в связи с недавней кончиной его отца.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Туркменистан
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