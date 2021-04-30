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    Состоялся телефонный разговор Президентов Казахстана и Беларуси

    30 Апреля 2021, 16:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко обсудили перспективы наращивания казахстанско-белорусского сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службы Акорды.

    Главы государств подчеркнули важность поддержания высокой динамики двусторонних экономических связей в постпандемийный период, а также необходимость реализации новых совместных проектов и инициатив.

    В этой связи подтверждена готовность активизировать взаимодействие правительств по наращиванию объемов взаимной торговли, диверсификации экспорта товаров, налаживанию прямых контактов между бизнесом и регионами двух стран. Достигнута договоренность о проведении в ближайшее время очередного заседания Межправительственной комиссии по сотрудничеству.

    Стороны обменялись информацией о предпринимаемых мерах по борьбе с пандемией COVID-19, в том числе усилиях по вакцинации граждан двух стран.

    С учетом заседания Высшего Евразийского экономического совета в мае этого года Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко «сверили часы» по основным вопросам интеграционной повестки дня.

    В завершение беседы лидеры поздравили друг друга по случаю предстоящих майских праздников и передали искренние пожелания благополучия и процветания народам Казахстана и Беларуси.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Беларусь
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