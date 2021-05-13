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    17:13, 13 Май 2021 | GMT +6

    Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Афганистана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана с Президентом Афганистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе беседы, состоявшейся по инициативе афганской стороны, Касым-Жомарт Токаев и Ашраф Гани обменялись поздравлениями по случаю священного праздника Ораза айт. Глава государства выразил теплые пожелания мира и процветания дружественному народу Афганистана.

    Президенты провели обмен мнениями о ситуации в Афганистане в контексте объявленного вывода войск США и НАТО из этой страны. Была подтверждена безальтернативность политико-дипломатического урегулирования посредством мирного процесса с участием самих афганцев.

    Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан готов оказать посильную помощь в строительстве целостного, мирного, нейтрального Афганистана, свободного от терроризма и незаконной торговли наркотиками. С этой целью следует активизировать диалог между правительствами двух стран, направленный на оперативное решение конкретных вопросов экономического и гуманитарного сотрудничества.

    Ашраф Гани выразил признательность Казахстану за последовательную поддержку внутриафганского диалога, действенную гуманитарную помощь его стране. Он согласился с мнением Касым-Жомарта Токаева о важности делового подхода к решению проблем взаимодействия двух государств. Ашраф Гани также считает важным деятельное участие Казахстана в международных усилиях по урегулированию ситуации в Афганистане.


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