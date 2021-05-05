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    Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана с Эмиром Государства Катар

    5 Мая 2021, 23:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Главы государств обменялись поздравлениями по случаю священного месяца Рамадан и пожелали народам Казахстана и Катара процветания и благополучия.

    Президент и Шейх обстоятельно обсудили перспективы развития двусторонних отношений, подтвердили приверженность расширению многоотраслевого сотрудничества.

    Собеседники отметили наличие серьезного потенциала и ресурсов для наполнения казахско-катарской кооперации новым содержанием.

    Президент предложил активизировать взаимодействие между правительствами и деловыми кругами двух стран и сформировать отдельный список совместных инвестиционных проектов. Как подчеркнул Глава нашего государства, «приоритетными сферами сотрудничества являются сельское хозяйство, геологоразведка и горнорудная промышленность, транспорт и логистика, а также финансы и банковский сектор».

    Касым-Жомарт Токаев пригласил Эмира Катара совершить официальный визит в Казахстан в удобное для него время с целью фиксации на высшем уровне договоренностей о конкретных направлениях сотрудничества между двумя странами.

    Шейх Тамим Аль Тани заявил о заинтересованности Дохи в развитии многопланового экономического и инвестиционного сотрудничества с Казахстаном. По мнению Эмира, желательно подготовить несколько крупных инвестиционных проектов, которые станут своеобразным локомотивом двустороннего сотрудничества.

    Отдельной темой переговоров стали меры правительств двух стран в борьбе против распространения COVID-19. Эмир Катара высоко оценил достижение казахстанских ученых в разработке противоковидного препарата, что позволило Казахстану войти в десятку государств, выпускающих собственную вакцину и пятерку стран, зарегистрировавших свою научную разработку.

    В завершение беседы Эмир Катара выразил благодарность за приглашение совершить визит в Казахстан.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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