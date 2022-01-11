Состоялся телефонный разговор Премьер-Министров Казахстана и Узбекистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИМНФОРМ - Премьер-Министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел телефонный разговор с Премьер-Министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Премьер-Министр Республики Узбекистан А. Арипов поздравил А. Смаилова с назначением на пост Премьер-Министра Республики Казахстан.

Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

«Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с братской Республикой Узбекистан. Мы решительно настроены на реализацию ранее достигнутых договоренностей. Уверен, намеченные планы в рамках двусторонней повестки сотрудничества будут реализованы совместными усилиями», — сказал А. Смаилов.

Узбекистан является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. На РК и РУ приходится около 70% всей региональной торговли в Центральной Азии. Объем двусторонней торговли за 10 месяцев 2021 г. составил $3,26 млрд, что на 30% выше показателя аналогичного периода 2020 года. По итогам 2021 года Узбекистан может войти в топ-5 крупнейших торговых партнеров Казахстана.