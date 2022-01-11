Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Состоялся телефонный разговор Премьер-Министров Казахстана и Узбекистана

    11 Января 2022, 21:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИМНФОРМ - Премьер-Министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел телефонный разговор с Премьер-Министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Премьер-Министр Республики Узбекистан А. Арипов поздравил А. Смаилова с назначением на пост Премьер-Министра Республики Казахстан.

    Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

    «Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с братской Республикой Узбекистан. Мы решительно настроены на реализацию ранее достигнутых договоренностей. Уверен, намеченные планы в рамках двусторонней повестки сотрудничества будут реализованы совместными усилиями», — сказал А. Смаилов.

    Узбекистан является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. На РК и РУ приходится около 70% всей региональной торговли в Центральной Азии. Объем двусторонней торговли за 10 месяцев 2021 г. составил $3,26 млрд, что на 30% выше показателя аналогичного периода 2020 года. По итогам 2021 года Узбекистан может войти в топ-5 крупнейших торговых партнеров Казахстана.

    Автор:

    Премьер-министр РК Узбекистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Свыше 120 природных пожаров произошло с начала года в Казахстане
    В текущих условиях нужно обеспечить высокий темп роста экономики – Алихан Смаилов
    Реализацию инвестпроектов обсудили Премьер-Министр РК и губернатор Челябинской области РФ
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    Новости партнеров