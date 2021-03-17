Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с Шавкатом Мирзиёевым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Елбасы Нурсултана Назарбаева с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

В ходе беседы стороны обменялись теплыми поздравлениями по случаю наступающего праздника весеннего обновления Наурыз и высоко оценили уровень отношений между Казахстаном и Узбекистаном, традиционно развивающихся в духе стратегического партнерства, добрососедства и дружбы братских народов двух стран.

Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев обсудили текущие аспекты региональной повестки, а также график предстоящих международных мероприятий.

Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.



