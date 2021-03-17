Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Наурыз

    Состоялся телефонный разговор  Нурсултана Назарбаева с Шавкатом Мирзиёевым

    17 Марта 2021, 12:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Елбасы Нурсултана Назарбаева с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

    В ходе беседы стороны обменялись теплыми поздравлениями по случаю наступающего праздника весеннего обновления Наурыз и высоко оценили уровень отношений между Казахстаном и Узбекистаном, традиционно развивающихся в духе стратегического партнерства, добрососедства и дружбы братских народов двух стран.

    Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев обсудили текущие аспекты региональной повестки, а также график предстоящих международных мероприятий.

    Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия Узбекистан Наурыз Первый Президент - Елбасы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Вице-президент КФБ: Успех в Ташкенте - победа всей страны
    Отказ от дресс-кода летом сэкономит до 7% энергопотребления – эксперты из Узбекистана
    Появилось расписание боев казахстанских боксеров за «золото» ЧМ-2023
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров