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Состоялся телефонный разговор  Нурсултана Назарбаева с Шавкатом Мирзиёевым

Редактор:  
Ринат Дусумов
17 Марта 2021, 12:37
Состоялся телефонный разговор  Нурсултана Назарбаева с Шавкатом Мирзиёевым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Елбасы Нурсултана Назарбаева с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

В ходе беседы стороны обменялись теплыми поздравлениями по случаю наступающего праздника весеннего обновления Наурыз и высоко оценили уровень отношений между Казахстаном и Узбекистаном, традиционно развивающихся в духе стратегического партнерства, добрососедства и дружбы братских народов двух стран.

Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев обсудили текущие аспекты региональной повестки, а также график предстоящих международных мероприятий.

Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.


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