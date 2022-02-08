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Состоялся телефонный разговор Мухтара Тлеуберди с Сергеем Лавровым
8 Февраля 2022 18:04
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Об этом передает МИА «Казинформ».
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«Министры обсудили график двусторонних мероприятий на текущий год и пути расширения международно-договорной базы казахстанско-российских отношений», - сообщается в Telegram -канале МИД РК.
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