Состоялся телефонный разговор Мухтара Тлеуберди с Сергеем Лавровым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Министры обсудили график двусторонних мероприятий на текущий год и пути расширения международно-договорной базы казахстанско-российских отношений», - сообщается в Telegram -канале МИД РК.