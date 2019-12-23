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    Состоялся телефонный разговор между президентами Казахстана и Таджикистана

    23 Декабря 2019, 19:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    Президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность таджикскому коллеге за поздравления по случаю 28-летия Независимости Казахстана.

    В ходе разговора президенты Казахстана и Таджикистана с удовлетворением констатировали поступательное развитие двусторонних отношений практически во всех областях. Касым-Жомарт Токаев отметил, что обе страны конструктивно взаимодействуют на международной арене.

    Обсуждая перспективы дальнейшего укрепления взаимного сотрудничества, главы государств договорились об организации их встречи в 2020 году в столице Казахстана.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Таджикистан
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