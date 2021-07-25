Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Казахстана и Таджикистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Казахстана и Таджикистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В ходе телефонного разговора министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев и министр обороны Республики Таджикистан генерал-полковник Шерали Мирзо обсудили ситуацию в районе таджикско-афганской границы и вопросы оказания Казахстаном помощи Таджикистану для противостояния имеющимся рискам и вызовам.

Руководители оборонных ведомств также затронули вопросы, связанные с предстоящим совещанием министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в г. Душанбе.