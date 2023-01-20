Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным

20 Января 2023, 14:57

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе телефонного разговора обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства. Собеседники подчеркнули важность продолжения дальнейшего развития связей в торгово-экономической, энергетической и других сферах.

Фото: t.me/aqorda_resmi