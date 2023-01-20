Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
20 Января 2023, 14:57
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе телефонного разговора обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства. Собеседники подчеркнули важность продолжения дальнейшего развития связей в торгово-экономической, энергетической и других сферах.
Фото: t.me/aqorda_resmi
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