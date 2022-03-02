Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главы государств обсудили актуальные вопросы, касающиеся экономического положения двух стран и двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.

При обсуждении ситуации вокруг Украины Касым-Жомарт Токаев отметил исключительную важность достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров.