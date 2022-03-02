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Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным

2 Марта 2022 17:34
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Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Главы государств обсудили актуальные вопросы, касающиеся экономического положения двух стран и двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.

При обсуждении ситуации вокруг Украины Касым-Жомарт Токаев отметил исключительную важность достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров.

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#Президент Казахстана   #Россия   #Украина  
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