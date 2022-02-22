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Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
22 Февраля 2022 22:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом России Владимиром Путиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Владимир Путин проинформировал Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о позиции российского руководства в отношении ситуации вокруг Украины.
Президент России подтвердил приверженность его страны курсу на укрепление добрососедских и союзнических отношений с Казахстаном в интересах народов двух государств.
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