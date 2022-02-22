Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом России Владимиром Путиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Владимир Путин проинформировал Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о позиции российского руководства в отношении ситуации вокруг Украины.

Президент России подтвердил приверженность его страны курсу на укрепление добрососедских и союзнических отношений с Казахстаном в интересах народов двух государств.