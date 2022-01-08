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Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным

Редактор:  
Ринат Дусумов
8 Января 2022, 18:20
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана выразил признательность российскому лидеру за поддержку в решении вопроса о направлении объединенного миротворческого контингента ОДКБ для оказания содействия в восстановлении конституционного порядка и законности.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал Владимира Путина о том, что ситуация в стране стабилизируется. Вместе с тем, очаги террористических атак сохраняются. Поэтому борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью.

Глава нашего государства предложил провести в ближайшее время саммит ОДКБ в онлайн-формате. Сроки встречи будут согласованы по дипломатическим каналам.


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