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Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным

24 Июля 2021 21:19
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Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Главы государств обсудили ситуацию в Афганистане и ее влияние на стабильность и безопасность Центральной Азии.

Подчеркнута важность скоординированных действий двух государств и других стран региона с целью обеспечения их успешного социально-экономического развития.

Президент Казахстана выразил признательность российскому лидеру за приглашение принять участие в работе Восточного экономического форума во Владивостоке, намеченного на сентябрь этого года.

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#Президент Казахстана   #Россия   #Афганистан  
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