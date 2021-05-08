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    Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным

    8 Мая 2021, 14:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главы государств обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Великой Победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин выразили удовлетворение поступательным развитием стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией.

    В ходе беседы особое внимание было обращено на взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и предстоящее заседание Высшего экономического совета, которое состоится 21 мая. Президенты отметили успешную работу правительств двух стран по развитию торгово-экономического сотрудничества, в котором уже достигнуты заметные положительные результаты.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Россия
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