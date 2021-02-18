Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным

Редактор:  
Ринат Дусумов
18 Февраля 2021, 16:47
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств обстоятельно обсудили вопросы сотрудничества в двустороннем формате и в рамках ЕАЭС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана выразил удовлетворенность взаимодействием двух стран в противодействии пандемии. Запущено производство вакцины «Спутник V» в городе Караганде, достигнуты договоренности между правительствами о поставках российской вакцины в Казахстан.

Во исполнение достигнутых договоренностей и поручений правительства тесно взаимодействуют друг с другом, принимаются конкретные решения. Принято решение о том, что в этом году Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России состоится в городе Кокшетау. Что касается формы проведения данного мероприятия, то конкретное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Владимир Путин выразил согласие со всеми предложениями Касым-Жомарта Токаева в отношении дальнейшего развития ЕАЭС, укрепления его потенциала и авторитета. Президенты условились работать в тесном контакте друг с другом для решения проблем, возникающих в деятельности данного интеграционного объединения.

В ходе беседы также было поддержано предложение о продолжении совместной работы в энергетической сфере с учетом современных тенденций и вызовов на международных рынках.

Главы государств выразили удовлетворение по поводу совпадения позиций и точек зрения в отношении ключевых проблем двустороннего сотрудничества и Евразийской интеграции.


Президент Казахстана   Россия   ЕАЭС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Риме
Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Риме