Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
В ходе беседы главы государств обсудили актуальные аспекты казахстанско-российского сотрудничества. Президенты также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия Казахстана и России в рамках международных организаций и интеграционных объединений.
Особое внимание было уделено ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил посредническую роль России и лично Владимира Путина в достижении соглашения между Азербайджаном и Арменией о прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта.
«Договоренность о прекращении военных действий вокруг Нагорного Карабаха, достигнутая при активном содействии России, является крайне важным решением, которое обеспечивает необходимое перемирие в этом многолетнем конфликте. Выражаю надежду на соблюдение положений совместного заявления заинтересованными сторонами», – отметил Касым-Жомарт Токаев.
Лидеры двух стран подтвердили стратегический и союзнический характер отношений между Казахстаном и Россией.
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