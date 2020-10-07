Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным

    7 Октября 2020, 16:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом России Владимиром Путиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера с днем рождения. Президент Казахстана подчеркнул, что под руководством Владимира Путина Российская Федерация добилась заметных успехов в социально-экономическом развитии, обрела статус авторитетного государства, без участия которого невозможно решить мировые и региональные проблемы.

    Глава государства поблагодарил своего российского коллегу за большой вклад в укрепление сотрудничества и взаимопонимания между Казахстаном и Россией.

    В ходе беседы была отмечена важность координации действий двух государств в борьбе с пандемией коронавируса.

    Собеседники обсудили ситуацию, связанную с вооруженным конфликтом вокруг Нагорного Карабаха. Также состоялся обмен мнениями по событиям в Кыргызстане. Главы государств высказали надежду на скорейшую стабилизацию общественно-политической обстановки в братской стране.

    В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и новых успехов в его деятельности на благо России.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Россия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    Президент РК подчеркнул, что интеграция в ЕАЭС должна идти исключительно по экономическому треку - Руслан Желдибай
    Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
    Касым-Жомарт Токаев поделился казахстанским видением развития ЕАЭС
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
    5 Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве