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Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
7 Октября 2020, 16:44
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом России Владимиром Путиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера с днем рождения. Президент Казахстана подчеркнул, что под руководством Владимира Путина Российская Федерация добилась заметных успехов в социально-экономическом развитии, обрела статус авторитетного государства, без участия которого невозможно решить мировые и региональные проблемы.

Глава государства поблагодарил своего российского коллегу за большой вклад в укрепление сотрудничества и взаимопонимания между Казахстаном и Россией.

В ходе беседы была отмечена важность координации действий двух государств в борьбе с пандемией коронавируса.

Собеседники обсудили ситуацию, связанную с вооруженным конфликтом вокруг Нагорного Карабаха. Также состоялся обмен мнениями по событиям в Кыргызстане. Главы государств высказали надежду на скорейшую стабилизацию общественно-политической обстановки в братской стране.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и новых успехов в его деятельности на благо России.


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