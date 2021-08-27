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    Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым

    27 Августа 2021, 19:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе узбекской стороны состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Лидер Узбекистана выразил глубокие соболезнования Президенту и народу Казахстана в связи с трагическим чрезвычайным происшествием в воинской части в Жамбылской области. Шавкат Мирзиёев попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

    В ходе беседы стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в Афганистане и вокруг него. Главы государств подтвердили заинтересованность в продолжении тесной координации усилий и подходов на двустороннем и многостороннем уровне.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Узбекистан Взрывы в Жамбылской области
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