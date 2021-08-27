Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе узбекской стороны состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Лидер Узбекистана выразил глубокие соболезнования Президенту и народу Казахстана в связи с трагическим чрезвычайным происшествием в воинской части в Жамбылской области. Шавкат Мирзиёев попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
В ходе беседы стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в Афганистане и вокруг него. Главы государств подтвердили заинтересованность в продолжении тесной координации усилий и подходов на двустороннем и многостороннем уровне.
- Министр обороны навестил семьи погибших при взрывах в Жамбылской области
- Из-за ЧС в Жамбылской области оформлен возврат билетов на 2,5 млн тенге - КТЖ
- Министр обороны поручил принять меры по обеспечению безопасного хранения боеприпасов
- Правительственная комиссия оценит ущерб от пожара и взрывов в Жамбылской области
- Из-за ЧС в Жамбылской области отменены некоторые пассажирские поезда
- Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Джо Байдену
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана