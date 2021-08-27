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Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым

27 Августа 2021 19:28
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Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе узбекской стороны состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Лидер Узбекистана выразил глубокие соболезнования Президенту и народу Казахстана в связи с трагическим чрезвычайным происшествием в воинской части в Жамбылской области. Шавкат Мирзиёев попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в Афганистане и вокруг него. Главы государств подтвердили заинтересованность в продолжении тесной координации усилий и подходов на двустороннем и многостороннем уровне.


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#Президент Казахстана   #Узбекистан   #Взрывы в Жамбылской области  
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