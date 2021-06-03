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    Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым

    3 Июня 2021, 19:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Главы государств с удовлетворением отметили высокую динамику развития казахско-узбекских отношений по всему спектру двусторонней повестки дня.

    Выразив взаимное стремление к дальнейшему углублению стратегического партнерства, президенты предметно обсудили вопросы расширения кооперации в практической плоскости.

    В ходе беседы лидеры подчеркнули важность эффективной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в сферах промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, транспорта, отметив необходимость тесного взаимодействия правительств двух стран.

    Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня, подтвердили обоюдное стремление к сотрудничеству с целью укрепления безопасности и стабильности в Центральной Азии в контексте ситуации в Афганистане.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия Президент Казахстана Узбекистан
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