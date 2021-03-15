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Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Марта 2021, 13:50
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главы государств обменялись мнениями о ситуации в Центральной Азии, подтвердили обоюдное стремление к масштабному, продуктивному сотрудничеству с целью обеспечения безопасности, стабильности и процветания этого стратегически важного региона. Правительства двух государств продолжат согласованную работу по решению узловых вопросов взаимного торгово-экономического, гуманитарного сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность узбекскому лидеру за соболезнования по поводу жертв авиакатастрофы под Алматы.

Президенты обменялись поздравлениями по поводу наступающего праздника Наурыз, высказали пожелания благополучия народам Казахстана и Узбекистана.


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