Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Садыром Жапаровым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главы государств обсудили ситуацию, сложившуюся в регионе в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Садыру Жапарову и кыргызскому народу по поводу гибели граждан братского государства. Как подчеркнул Президент Казахстана, подобного рода пограничные проблемы должны решаться только мирным путем, в духе взаимопонимания и добрососедства. Он пожелал успеха на предстоящих переговорах на высшем уровне в Душанбе.

Глава государства также отметил готовность Казахстана предоставить гуманитарную помощь Кыргызстану в случае необходимости. Садыр Жапаров выразил признательность за проявление дружбы со стороны братского Казахстана, заявил о намерении поддерживать постоянные рабочие контакты с Президентом Касым-Жомартом Токаевым для оперативного решения всех вопросов взаимного сотрудничества.

Напомним, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому 1-2 мая 2021 года объявлены днями национального траура в Кыргызской Республике.