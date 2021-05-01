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    Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Садыром Жапаровым

    1 Мая 2021, 15:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главы государств обсудили ситуацию, сложившуюся в регионе в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Садыру Жапарову и кыргызскому народу по поводу гибели граждан братского государства. Как подчеркнул Президент Казахстана, подобного рода пограничные проблемы должны решаться только мирным путем, в духе взаимопонимания и добрососедства. Он пожелал успеха на предстоящих переговорах на высшем уровне в Душанбе.

    Глава государства также отметил готовность Казахстана предоставить гуманитарную помощь Кыргызстану в случае необходимости. Садыр Жапаров выразил признательность за проявление дружбы со стороны братского Казахстана, заявил о намерении поддерживать постоянные рабочие контакты с Президентом Касым-Жомартом Токаевым для оперативного решения всех вопросов взаимного сотрудничества.

    Напомним, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому 1-2 мая 2021 года объявлены днями национального траура в Кыргызской Республике.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Кыргызстан
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