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    Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева  с Садыром Жапаровым

    1 Февраля 2021, 12:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства отметил удачное проведение инаугурации и вновь поздравил Садыра Жапаров с избранием на должность Президента Кыргызстана, пожелав успехов в ответственной миссии во имя благополучия и прогресса братского кыргызского народа.

    Подтвердив незыблемость казахско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, собеседники выразили готовность к активной совместной работе для вывода двустороннего взаимодействия на новый уровень.

    Садыр Жапаров поблагодарил Президента Казахстана за доброе пожелание, а также передал признательность Елбасы Нурсултану Назарбаеву за его письменное поздравление по случаю вступления в должность.

    В ходе беседы был рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне, в том числе вопросы подготовки к визиту кыргызского лидера в Казахстан.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия Президент Казахстана Кыргызстан
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