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Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Садыром Жапаровым

13 Ноября 2020 19:06
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Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Садыром Жапаровым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор Главы государства с исполняющим обязанности Президента, Премьер-министром Кыргызстана Садыром Жапаровым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Собеседники, подтвердив взаимное стремление к дальнейшему укреплению казахско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

В ходе беседы Садыр Жапаров поблагодарил Президента и весь народ Казахстана за неизменную поддержку и помощь Кыргызстану в этот непростой период.

В свою очередь Глава государства подчеркнул, что Казахстан твердо привержен курсу на комплексное углубление союзнических отношений с Кыргызской Республикой.

- Мы заинтересованы в политически стабильном и экономически процветающем Кыргызстане. Казахстан всегда поддерживал и будет поддерживать братскую нам страну в трудные времена, - отметил Касым-Жомарт Токаев.


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#Президент Казахстана   #Кыргызстан  
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