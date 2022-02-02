Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Ирана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Главы государств в ходе беседы, состоявшейся по инициативе иранской стороны, обсудили нынешнее состояние двусторонних связей и их перспективы.

Президенты отметили, что за 30 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами достигнуты заметные успехи в различных сферах сотрудничества. В то же время лидеры Казахстана и Ирана считают необходимым наращивать усилия для дальнейшего укрепления связей в торгово-экономической и других областях взаимодействия.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Ибрагима Раиси и иранский народ за проявленное сочувствие в связи с событиями «трагического января».

Глава государства заявил, что ситуация в нашей стране стабилизировалась, приняты меры по реализации новой стратегии социально-экономических преобразований. По словам Касым-Жомарта Токаева, народ Казахстана с уверенностью смотрит в будущее.