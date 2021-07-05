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    Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Эмомали Рахмоном

    5 Июля 2021, 19:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе таджикской стороны состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями о ситуации в центрально-азиатском регионе в контексте обострения ситуации в Афганистане.

    Президент Казахстана подтвердил незыблемость дружественных отношений с Таджикистаном. Казахстан выполнит договоренности, достигнутые в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в Душанбе 19-20 мая, будет продолжать оказывать помощь братскому таджикскому народу.

    Главы государств условились поддерживать регулярные рабочие контакты в целях взаимного информирования о ситуации в регионе и координации действий.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Таджикистан
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