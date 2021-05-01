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    Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Эмомали Рахмоном

    1 Мая 2021, 15:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев высказал обеспокоенность по поводу напряженной ситуации на границе с Кыргызстаном, что представляет собой угрозу безопасности обоих соседних государств и их граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент Казахстана выразил мнение, что такие сложные вопросы, как прохождение линии границы, должны решаться в процессе конструктивных переговоров, в духе взаимного доверия и дружбы. По его словам, сейчас крайне важно проявить взаимную сдержанность, не допустить эскалацию силовых действий.

    Касым-Жомарт Токаев приветствовал договоренность о проведении встречи на высшем уровне в Душанбе с целью достижения соглашений о недопущении подобных инцидентов в будущем. Эмомали Рахмон подробно проинформировал Касым-Жомарта Токаева об истории пограничного конфликта и текущей ситуации на границе. Главы государств договорились поддерживать регулярные рабочие контакты с целью обмена мнениями по ситуации в центрально-азиатском регионе. Соответствующие ведомства двух стран проведут работу по подготовке встречи на высшем уровне.

    Ранее сообщалось, что состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Садыром Жапаровым. Главы государств обсудили ситуацию, сложившуюся в регионе в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Таджикистан Кыргызстан
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