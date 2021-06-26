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    Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Александром Лукашенко

    26 Июня 2021, 15:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе беседы главы государств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахстанско-белорусского многопланового сотрудничества в духе дружбы, стратегического партнерства и союзничества.

    Особое внимание было уделено всесторонней активизации торгово-экономического взаимодействия и производственной кооперации с акцентом на наращивание объемов взаимной торговли, реализацию совместных проектов в сфере машиностроения, сельского хозяйства, транспорта и других отраслях.

    Кроме того, лидеры обменялись мнениями об эпидемиологической обстановке в регионе, а также о принимаемых мерах по массовой вакцинации населения двух стран. В этом контексте собеседники подтвердили взаимный настрой на продолжение скоординированных действий по преодолению негативных последствий пандемии COVID-19.


    Автор:

    Президент Казахстана Акорда Беларусь
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