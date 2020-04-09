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    Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева и Эмомали Рахмона

    9 Апреля 2020, 19:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе таджикской стороны состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    На фоне распространения пандемии коронавируса и ее негативного влияния на мировое сообщество главы государств обсудили вопросы обеспечения региональной эпидемиологической и экономической безопасности. Стороны обменялись информацией о мерах и практических шагах, принимаемых правительствами двух стран в борьбе с COVID-19.

    В этом контексте Президент Таджикистана высоко оценил решения Казахстана по предотвращению распространения этой опасной инфекции, оказанию своевременной помощи как гражданам, так и отечественному малому и среднему предпринимательству.

    Эмомали Рахмон поблагодарил Президента Казахстана за солидарность и поддержку таджикского народа в трудное для всех время, в том числе за предоставление гуманитарной помощи в виде 5 тысяч тонн муки в ответ на обращение Таджикистана. Он также выразил признательность за содействие в эвакуации граждан Таджикистана на Родину и беспрепятственном транзите грузов через пункты пропуска на государственной границе Казахстана.

    В свою очередь Касым-Жомарт Токаев отметил, что традиционно дружественным отношениям между Казахстаном и Таджикистаном присущи взаимная поддержка и открытость.

    »Казахстан является вторым по величине торговым партнером Таджикистана, и мы заинтересованы в дальнейшем увеличении двустороннего товарооборота, в частности, путем взаимных поставок продовольственных продуктов«, – сказал Глава государства.

    В ходе обсуждения вопросов международной повестки дня Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что наши страны плодотворно взаимодействуют в двустороннем и многостороннем форматах, включая площадки ООН и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В этой связи Глава государства выразил признательность Президенту Эмомали Рахмону за неизменную поддержку дальнейшего институционального развития казахстанской инициативы.

    Исходя из важности сохранения благополучия и безопасности наших дружественных народов, а также Центральной Азии в целом, достигнута договоренность поручить правительствам двух стран рассмотреть возможность удовлетворения ряда конкретных предложений Президента Таджикистана.

    В заключение переговоров Эмомали Рахмон передал наилучшие пожелания и приветствия Первому Президенту Казахстана – Елбасы Нурсултану Назарбаеву.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Таджикистан
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