Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева и Эмомали Рахмона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе таджикской стороны состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

На фоне распространения пандемии коронавируса и ее негативного влияния на мировое сообщество главы государств обсудили вопросы обеспечения региональной эпидемиологической и экономической безопасности. Стороны обменялись информацией о мерах и практических шагах, принимаемых правительствами двух стран в борьбе с COVID-19.

В этом контексте Президент Таджикистана высоко оценил решения Казахстана по предотвращению распространения этой опасной инфекции, оказанию своевременной помощи как гражданам, так и отечественному малому и среднему предпринимательству.

Эмомали Рахмон поблагодарил Президента Казахстана за солидарность и поддержку таджикского народа в трудное для всех время, в том числе за предоставление гуманитарной помощи в виде 5 тысяч тонн муки в ответ на обращение Таджикистана. Он также выразил признательность за содействие в эвакуации граждан Таджикистана на Родину и беспрепятственном транзите грузов через пункты пропуска на государственной границе Казахстана.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев отметил, что традиционно дружественным отношениям между Казахстаном и Таджикистаном присущи взаимная поддержка и открытость.

»Казахстан является вторым по величине торговым партнером Таджикистана, и мы заинтересованы в дальнейшем увеличении двустороннего товарооборота, в частности, путем взаимных поставок продовольственных продуктов«, – сказал Глава государства.

В ходе обсуждения вопросов международной повестки дня Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что наши страны плодотворно взаимодействуют в двустороннем и многостороннем форматах, включая площадки ООН и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В этой связи Глава государства выразил признательность Президенту Эмомали Рахмону за неизменную поддержку дальнейшего институционального развития казахстанской инициативы.

Исходя из важности сохранения благополучия и безопасности наших дружественных народов, а также Центральной Азии в целом, достигнута договоренность поручить правительствам двух стран рассмотреть возможность удовлетворения ряда конкретных предложений Президента Таджикистана.

В заключение переговоров Эмомали Рахмон передал наилучшие пожелания и приветствия Первому Президенту Казахстана – Елбасы Нурсултану Назарбаеву.