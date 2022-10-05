Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Таджикистана

    5 Октября 2022, 10:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Лидеры обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.

    Отмечено успешное взаимодействие между правительствами двух стран, в том числе положительная динамика взаимного товарооборота.

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с 70-летним юбилеем, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо процветания братского народа Таджикистана.

    Фото:akorda.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Таджикистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Казахстан
    Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Президент РК предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны – Ерлан Карин
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков