Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Таджикистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Лидеры обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.

Отмечено успешное взаимодействие между правительствами двух стран, в том числе положительная динамика взаимного товарооборота.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с 70-летним юбилеем, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо процветания братского народа Таджикистана.

Фото:akorda.kz