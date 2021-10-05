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Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Таджикистана

5 Октября 2021, 14:59
Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Таджикистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо процветания братского Таджикистана.

Глава государства особо отметил огромный личный вклад Президента Таджикистана в укрепление казахско-таджикских отношений дружбы, доверия и стратегического партнерства.

Президенты также обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Эмомали Рахмон выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за активную и плодотворную работу в ходе прошедших в Душанбе саммитов ОДКБ и ШОС.

Стороны договорились поддерживать активный политический диалог на высшем уровне и обсудили график предстоящих встреч в рамках международных организаций.

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