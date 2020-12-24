Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Азербайджана

    24 Декабря 2020, 16:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил по телефону Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев отметил выдающийся вклад Ильхама Алиева в успешное социально-экономическое развитие дружественного Азербайджана, а также защиту территориальной целостности государства в соответствии с Уставом ООН, решениями Совета Безопасности ООН.

    Главы государств обсудили совместные задачи дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие на международной арене.

    Ильхам Алиев пригласил казахстанские компании принять участие в восстановлении Нагорного Карабаха.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Азербайджан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    Президент РК подчеркнул, что интеграция в ЕАЭС должна идти исключительно по экономическому треку - Руслан Желдибай
    Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
    Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
    5 Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве