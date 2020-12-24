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Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Азербайджана

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
24 Декабря 2020, 16:00
Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Азербайджана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил по телефону Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил выдающийся вклад Ильхама Алиева в успешное социально-экономическое развитие дружественного Азербайджана, а также защиту территориальной целостности государства в соответствии с Уставом ООН, решениями Совета Безопасности ООН.

Главы государств обсудили совместные задачи дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие на международной арене.

Ильхам Алиев пригласил казахстанские компании принять участие в восстановлении Нагорного Карабаха.


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