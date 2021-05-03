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    Состоялся телефонный разговор глав МИД Казахстана и Туркменистана

    3 Мая 2021, 14:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе туркменской стороны состоялся телефонный разговор заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с заместителем председателя Кабинета министров - министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-туркменского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено подготовке к предстоящим встречам на высшем и высоком уровнях в 2021 году.

    Состоялся обстоятельный обмен мнениями по региональной и международной повестке дня.

    По итогам переговоров стороны договорились продолжить двусторонние контакты в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Туркменистан
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