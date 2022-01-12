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    Состоялся разговор глав Правительств Казахстана и Кыргызстана

    12 Января 2022, 15:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел телефонный разговор с Председателем Кабинета министров Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики А.Жапаров поздравил А. Смаилова с назначением на пост Премьер-Министра Республики Казахстан, пожелав скорейшего восстановления стабильности в РК и успешного решения задач социально-экономического развития страны. Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства.

    «Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с братской Кыргызской Республикой», — сказал А. Смаилов. Обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

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    Правительство РК Кыргызстан
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