Состоялся официальный визит Министра иностранных дел Казахстана в Испанию

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди совершил официальный визит в Испанию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

В рамках визита состоялись ауденция у Короля Испании Фелипе VI, встреча с Председателем Сената Испании Пилар Йоп и переговоры с Министром иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Королевства Испании Аранчей Гонсалес Лайя.

На встрече с Королем Фелипе VI стороны подтвердили стратегический характер отношений между двумя странами. Состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества между Нур-Султаном и Мадридом, в том числе в части укрепления политического диалога на высшем уровне. В частности, Король высоко оценил уровень взаимодействия Испании с Казахстаном и передал Первому Президенту – Елбасы Нурсултану Назарбаеву теплые поздравления по случаю его дня рождения.

В ходе переговоров с главой МИД Испании Аранчей Гонсалес Лайя обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в политической и торгово-инвестиционной сферах. Министры также «сверили часы» по актуальным международным вопросам, уделив особое внимание взаимодействию в рамках международных организаций и европейских структур, таких как ООН, ОБСЕ и Совет Европы. Отмечена важность имплементации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом.

В повестке дня также было обсуждение мер, предпринимаемых двумя странами в борьбе с распространением и последствиями пандемии COVID-19. Для облегчения взаимных поездок граждан и развития сотрудничества в туристской сфере казахстанской стороной было предложено рассмотреть возможность признания национальных сертификатов вакцинации на обоюдной основе. Наряду с этим, подтверждена заинтересованность сторон к дальнейшей работе по заключению Соглашения о воздушном сообщении между Казахстаном и Испанией.

По итогам переговоров были подписаны межправительственное соглашение о научно-техническом сотрудничестве, меморандумы о взаимопонимании в области сельского хозяйства и охраны окружающей среды, а также соглашение о сотрудничестве между Казахстанским агентством международного развития «KazAID» и испанским Агентством международного сотрудничества в целях развития «AECID».

С Председателем Сената Испании Пилар Йоп обсуждены пути укрепления межпарламентских связей, в том числе по линии вновь создаваемой казахстанско-испанской межпарламентской группы сотрудничества. Особое внимание уделено взаимодействию Парламентов двух стран в рамках многосторонних структур – Межпарламентского союза, Парламентских Ассамблей ОБСЕ и Совета Европы и др.

Министр М. Тлеуберди также принял участие в «круглом столе» с ведущими испанскими компаниями. Казахстанской стороны были представлены инвестиционные проекты и возможности их реализации в таких отраслях, как транспортная инфраструктура, ВИЭ, оборонная и аэрокосмическая промышленность, АПК, фармацевтика, машиностроение, металлургия и др. В мероприятии приняли участие руководители более 20 крупных испанских компаний.

М.Тлеуберди также провел встречу с бывшим Премьер-министром Испании Хосе Луисом Сапатеро и посетил производственную площадку и международный тренинговый центр компании «Airbus».

Испания входит в десятку крупнейших торговых партнеров Казахстана. Несмотря на пандемию объем товарооборота между РК и Испанией за 2020 год составил 1,4 млрд. долл. США, а за январь-май т.г. товарооборот вырос на более чем 80%, составив 842 млн. долл. (в основном за счет казахстанского экспорта). Объем прямых инвестиций из Испании в Казахстан за период 2005-2020 гг. составил 245 млн. долл. США.