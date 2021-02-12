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    Состоялся Кубок Республики Казахстан по парадзюдо

    12 Февраля 2021, 22:22

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В городе Шымкент прошел Кубок Республики Казахстан по парадзюдо. В нем приняли участие спортсмены из 12 областей и 2 городов. На этом Кубке лидеры команды подтвердили свое чемпионство. Тройка победителей вошла в состав национальной сборной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный Паралимпийский комитет Казахстана.

    В командном зачете 1 место заняла Атырауская область с 4 золотыми медалями, Кызылординская область – 2 место с двумя золотыми медалями, а город Нур-Султан занял 3 место с одной золотой медалью.

    Результаты:

    60 кг

    1 место - Сариев Ануар

    2 место - Жамауов Азамат

    3 место – Жұмаділ Ғалымжан, Жұмаділ Бақытжан

    66 кг

    1 место – Нокушев Азамат

    2 место – Нұрдаулетов Аслан

    3 место – Гулдибаев Кайролы, Бейсеков Нұржан

    73 кг

    1 место – Даулет Теміржан

    2 место – Тұрымбетов Азамат

    3 место – Муханбетов Бекзат, Шамей Ергали

    - 81 кг

    1 место - Смағұлұлы Ғалымжан

    2 место - Сағындык Канат

    3 место – Әділбеков Абылай, Мақсатұлы Мирас

    -90кг

    1 место – Аманжол Жанбота

    2 место - Таипов Рустам

    3 место - Байменшин Нұржан, Қожан Рамазан

    - 100 кг

    1 место – Ерлан Конкиев

    2 место – Ерлан Утепов

    3 место – Аманат Рзагалиев, Ильдар Валетдинов

    +100 кг

    1 место – Кайрат Шаймерденова

    2 место – Талгат Ажгалиев

    3 место – Болат Смагулов

    - 57 кг (женщины)

    1 место – Даяна Федосова

    2 место – Меруерт Дайрханова

    +57 кг (женщины)

    1 место – Айдана Кенжебай

    2 место – Зарина Байбатина

    3 место – Асем Аманбек


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Шымкент
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