Состоялось заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного секретаря Крымбека Кушербаева в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На заседании рассмотрены вопросы реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы и протокола совещания под председательством Главы государства «О мерах по дальнейшему противодействию коррупции» от 19 августа 2020 года.

В ходе мероприятия заслушаны доклады руководства Агентства по противодействию коррупции, министерств образования и науки, здравоохранения, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Отмечено, что проводимые Казахстаном антикоррупционные реформы положительно оценены Transparency International. По итогам 2020 года в мировом Индексе восприятия коррупции нашей страной получено 38 баллов из 100, что является лучшим результатом за последние годы.

Вместе с тем, темпы работы в этом направлении не должны снижаться, поскольку Национальным планом развития Республики Казахстан до 2025 года и Общенациональными приоритетами Республики Казахстан до 2025 года предусмотрено достижение к 2025 году 45 баллов по указанному Индексу восприятия коррупции.

По первому вопросу обсуждены итоги исполнения Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Антикоррупционной стратегии, утвержденной Указом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в декабре 2014 года.

В его рамках отработаны мероприятия из сфер государственной службы, общественного контроля, квазигосударственного и частного секторов, судебной и правоохранительной систем, развития антикоррупционной культуры и международного сотрудничества.

При этом отмечен переход ко второй пятилетней фазе реализации Антикоррупционной стратегии на 2015-2025 годы и необходимости качественного исполнения разрабатываемого Плана на 2021-2023 годы.

По поручениям Главы государства от 19 августа 2020 года ответственными государственными органами доложено об исполнении 17 из 26 поручений. Многие поручения стали отправной точкой для целого ряда антикоррупционных инициатив, отдельные из них уже реализованы.

В этой связи государственным органам рекомендовано продолжить качественное исполнение остающихся на контроле пунктов, предусмотрев принятие по ним практически применимых мер, оказывающих реальное воздействие на снижение уровня коррупции.

По итогам заседания Крымбек Кушербаев дал и другие конкретные поручения по рассмотренным вопросам, исполнение которых взято на контроль.