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    Состоялось заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции

    15 Декабря 2020, 18:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного секретаря Крымбека Кушербаева в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    На заседании рассмотрен вопрос «Об эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Государственной программы развития агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы».

    Отмечено, что реализация Госпрограммы, разработанной по поручению Первого Президента Республики – Елбасы Н.А.Назарбаева имеет стратегическое значение, поскольку агропромышленный комплекс является одним из важных секторов экономики, формирующим продовольственную безопасность страны.

    Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» также указано на невозможность создания конкурентоспособной экономики без развитого сельского хозяйства.

    В ходе заседания министерством сельского хозяйства доложено о положительном эффекте от реализации Госпрограммы, позволившим увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства в 1,4 раза и довести его в стоимостном выражении до 5,2 трлн. тенге.

    Кроме того в 2 раза увеличились инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве, производительность труда – в 1,8 раза, экспорт сельхозпродукции и продуктов ее переработки – в 1,5 раза, а валовый выпуск продукции животноводства и растениеводства – в 1,4 раза.

    Во многом этому способствовали выделяемые на поддержку сельхозтоваропроизводителей бюджетные средства, существенно улучшившие финансовое состояние субъектов агропромышленного комплекса.

    Вместе с тем, по сведениям контролирующих и правоохранительных органов, действующая система субсидирования в отрасли животноводства недостаточно сбалансирована по отношению к мелким сельхозформированиям, производящим большую часть сельхозпродукции.

    В рассматриваемой отрасли сохраняются проблемы износа средств производства, недостаточного применения передовых технологий и в обеспечении рационального использования финансовых средств.

    Несовершенство нормативно-правовой базы в сфере субсидирования и цифровой платформы «Qoldau.kz», посредством которой осуществляется подача заявок на получение субсидий, создает условия для различного рода злоупотреблений.

    За период действия Госпрограммы выявлено 169 уголовных правонарушений, в том числе допускаются факты незаконного предоставления сельхозпроизводителям субсидий по фиктивным документам.

    Таким образом, отдельные аспекты практической реализации Госпрограммы не согласуются с поручениями Главы государства, в особенности, в части задействования потенциала личных подсобных хозяйств в вертикальной кооперации, а также вовлечения их в создание региональных продуктовых хабов.

    На заседании с предложениями по снижению коррупционных рисков в агропромышленном комплексе выступил Помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев.

    По итогам заседания Государственный секретарь Крымбек Кушербаев дал конкретные поручения по рассмотренным вопросам, исполнение которых взято на контроль.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Коррупция Другие государственные органы
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